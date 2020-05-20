مجلة تركية تسخر من مؤيدة لأردوغان أعلنت تجهيز “قائمة موت” لمعارضيه

أنقرة (زمان التركية) – اختارت مجلة أويكوسوز (uykusuz) التركية خبيرة التجميل السابقة سفدا نويان، التي هددت على التلفزيون بقتل معارضي الرئيس رجب أردوغان، غلافا لأحدث أعدادها.

وتضمن غلاف عدد المجلة الساخرة لهذا الأسبوع تصريحات نويان التي كشفت أنها أعدت قائمة بأسماء جيرانها الذين سيتم استهدافهم من قبل عائلتها حال وقوع انقلاب على أردوغان.

وفي رسم كاريكاتير صورت المجلة خبيرة التجميل والمكياج السابقة نويان أنها تتفاجأ عندما ترى جيران منزلها، وقد أحضرهم زوجها الممثل المسرحي أنجين نويان، ثم تقول في نفسها: “يبدو أنني سلمته قائمة الموت بالخطأ بدلا من قائمة مشتريات السوبر ماركت!”

وكانت نويان قد ذكرت خلال مشاركتها على قناة أولكه تي في أن لديها قائمة جاهزة بأسماء المعارضين لأردوغان من جيرانها وأن أسرتها تمتلك تجهيزات كافية للقضاء على 50 شخصا، من المعارضين حال وقوع انقلاب آخر على الرئيس أردوغان.

وأكدت في تصريحاتها التي أثارت ضجة عارمة أن أفراد عائلتهم مزودون كما ينبغي من الناحيتين المادية والمعنوية وبمقدورهم قتل نحو خمسين شخصًا، مشيرة إلى وجود جيران لهم في مجمعهم السكني وحيازتها قائمة بأسمائهم لفعل اللازم عند الحاجة.

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