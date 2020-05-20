مصر تستعد لإنتاج كمامات قماشية يمكن استخدامها عشرات المرات

القاهرة (زمان التركية)ـــ كشفت وزارة التجارة والصناعة، وممثلوا قطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر عن خطة لإنتاج كمامات طبية مصنوعة من القماش بجودة عالية وأسعار مناسبة، ويمكن إعادة استخدامها عشرات المرات.

وخلال اجتماع موسع مع ممثلى قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وممثلى وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، الأربعاء، قالت وزيرة التجارة نيفين جامع، إنه تنفيذا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، المقرر بدء تنفيذها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل،

سيتم بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش وإمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل طاقات إضافية للوفاء باحتياجات الدولة من هذه الكمامات وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، كما شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة. وفق صحيفة (المصري اليوم).

وقالت الوزيرة إنه تم الاتفاق مع ممثلى قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على البدء فوراً في تصنيع الكميات اللازمة من الكمامات القماش لتلبية احتياجات وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لإتاحتها للطلاب خلال امتحانات نهاية العام، مشيرةً إلى أنه سيتم توفير الكمامة لكافة فئات الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة تزامناً مع خطة الدولة للفتح التدريجى لبعض الأنشطة والتعايش مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت جامع إلى أن وزارتى التجارة والصناعة والصحة قد اعتمدتا مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش تمهيداً لتعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج حيث تضمن الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة استخدمها لأكثر من مرة وبتكلفة مناسبة.

ومن جانبهم، أكد ممثلو قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة استعدادهم لتلبية احتياجات الدولة من الكمامات المصنعة من القماش وفقاً لاشتراطات وزارتى الصحة والصناعة، مشيرين إلى أن جميع الخامات المستخدمة في تصنيع الكمامات القماش متوافرة، هذا فضلا عن وجود طاقات تصنيعية كبيرة بالمصانع وهو ما يسهم في زيادة معدلات الانتاج ومن ثم تلبية احتياجات المواطنين، مشيرين إلى أن هذه النوعية من الكمامات يمكن غسلها لأكثر من 50 مرة وتوفر درجات حماية مناسبة للمواطنين.

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