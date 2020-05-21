إصابات كورونا أقل من 1000 في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تسجيل تراجعا في أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أنه تم تسجيل 972 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا كساد الأربعاء.

مشيرا إلى أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 152 ألفًا و587 حالة، وأعداد الوفيات ارتفع إلى 4222 حالة، بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة.

وكشف كوجا أن أعداد التحاليل الطبية التي أجريت على المشتبه بهم منذ بداية تفشي الرباء وحتى الآن ارتفعت إلى مليون و696 ألفًا و355 تحليلًا، بعد إجراء 20 ألفًا و838 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأشار إلى أن أعداد المتعافين من الإصابة ارتفعت إلى 113 ألفًا و987 حالة، بعد تعافي وشفاء ألفًا و92 حالة جديدة، لافتًا إلى أن أعداد المصابين الخاضعين للعلاج داخل غرف الرعاية المركزة تراجعت إلى 877 حالة.

وستطبق تركيا حظر التجول الشامل في سائر أنحاء البلاد، طوال أيام عيد الفطر، بدء من يوم السبت وحتى الثلاثاء القادمين، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيتم إعفاء المسنين -فوق 65عاما- من حظر التجول لمدة 6 ساعات أول أيام العيد (الأحد).