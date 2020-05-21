تركيا.. 16 ألف ورشة عمل أغلقت أبوابها خلال شهرين

أنقرة (زمان التركية) – كشفت وزيرة التجارة، روهصار باكجان، أن تركيا شهدت إغلاق نحو 16 ألف ورشة عمل خلال الفترة بين الأول من مارس/ آذار والثلاثين من أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك ردا على سؤال تقدم به البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عن عمر فتحي جورار، لوزير التجارة لمعرفة عدد الورش التجارية المتأثرة من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

باكجان لم تقدم خلال إجابتها على السؤال معلومات عن أعداد المنتفعين من تأمين البطالة ومن فقدوا أعمالهم خلال الفترة عينها.

وأوضحت باكجان إغلاق 15 ألف و948 ورشة عمل وتسجيل 78 ألف و954 ورشة عمل خلال شهرين.

تزايد الأعداد

وفي تعليق منه على رد باكجان ذكر جورار أن عدد ورش العمل المغلقة سيتزايد، مفيدا أن عشرات الآلاف من العاملين في تلك الورش التي أغلقت أبوابها باتوا بلا عمل.

هذا وأكد جورار أن ورش العمل المسجلة مؤخرا ليست جديدة، لافتًا إلى أن هذه الورش تعمل منذ فترة غير أنه تم تسجيلها حديثا.

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