رئيس حزب إسلامي: حزب أردوغان ليس حزبًا إسلاميًا

أنقرة (زمان التركية) – أكد تمل كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة، الذي يعتبر امتدادا لحزب الرفاه “الإسلامي”، أن حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان لا يمكن اتباره حزبًا إسلاميًا محافظًا.

وأوضح كرم الله أوغلو أن حزب العدالة والتنمية يحاول استغلال عباءته المحافظة لتحقيق مصالح شخصية وحزبية قائلًا: “كيف يمكن أن نفسِّر تصرفهم بشكل غير عادل؟ هل من الممكن أن يكون الإنسان المؤمن ظالمًا؟ كيف يمكن أن نفسر تقديمهم المحسوبية والقرب من الحكومة على الكفاءة والأهلية في التوظيف؟ كيف يمكن أن نفسر تمسكهم بالأكاذيب وبعدهم عن الصدق، وأكلهم للسحت والحرام، وتلقيهم وتقديمهم للرشاوى؟”. وأضاف: “الإسلام لا يجيز الافتراء، ولا الخيانة، ولا السرقة، ولا الرشوة، ويرفع من شأن قيم سامية من قبيل مشاركة هموم الآخرين واحتضان جميعهم بدلاً من الإقصاء والتهميش..

لكن أين الحكومة من كل هذه القيم الإسلامية؟”. تركيا تريد احتكار توزيع النفط الليبي من جانب آخر، قالت صحيفة “نيزافيسيمايا” الروسية إن الرئيس التركي أردوغان يسعى من وراء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا لاحتكار توزيع النفط الليبي في أوروبا. وتحت عنوان “أردوغان يفتح جبهة نفطية في ليبيا”، كتب الخبير العسكري الروسي إيغور سوبوتين: “شركاء قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر مستاؤون من خطط تركيا للبدء في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا. فقد تقدمت شركة تركيش بتروليوم (Turkish Petroleum) بطلب في هذا الشأن إلى حكومة الوفاق في طرابلس”.