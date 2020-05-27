تركيا.. الشرطة تعتدي على مواطن في الشارع والمستشفى

تكيرداغ (زمان التركية) – اعتدى أفراد من الشرطة في مدنية تكيرداغ غرب تركيا على أحد المواطنين بينما كان يجلس أمام منزله.

سرد شاب تركي يدعى محمد كولتاش، على قناة كي آر تي (KRT)، ما تعرض له على أيدي قوات الأمن التي انهالت عليه بالضرب داخل سيارة الشرطة وفي المستشفى، في بلدة تشورلو التابعة لمدينة تكيرداغ.

جولتاش قال في حواره: “كل من أتى من أفراد الشرطة ضربني بالعصا، دون أن يقول أحد منهم ماذا حدث”، مشيرًا إلى أن الاعتداء العنيف عليه من رجال الشرطة استمر داخل سيارة الأمن والمستشفى على حد سواء.

وقد تداولت المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه قيام الشرطة بضرب شاب ضربًا مبرحًا بينما كان يجلس أمام منزله في حي سلاحتاراغا بمدينة تكيرداغ.

وبعد تصاعد الانتقادات الموجهة للعنف الشرطي على مواقع التواصل الاجتماعي، علق والي المدينة على مقطع الفيديو، قائلًا: “لقد تم وقف رجال الأمن المزعوم تورطهم في استخدام العنف ضد المواطن، وبدأ تحقيق إداري وقضائي معهم”.