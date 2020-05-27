في نهاية عيد الفطر… كورونا يسجل 948 إصابة و28 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء أمس الثلاثاء، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، موضحًا استمرار تسجيل المزيد من الإصابات.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورنا إلى 158 ألفًا و762 حالة، بعد تسجيل 948 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع أيضًا إلى4387 حالة بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

الوزير أشار إلى ارتفاع أعداد التحاليل الطبية التي أجريت على حالات مشتبه بها إلى مليون و873 ألفًا و607 تحليلًا، بعد إجراء 19 ألفًا و853 تحليلًا جديدًا في 24 ساعة الأخيرة.

ولفت إلى أن أعداد املصابين داخل غرف الرعاية المركزة تراجع إلى 739 حالة، بينما تراجع عدد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 338 حالة، لافتا إلى أن أعداد المتعافين ارتفعت إلى 121 ألفًا و507 حالة بعد تعافي 1492 مصابا جديدا.