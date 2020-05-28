بعد بلاغ من أردوغان.. اعتقال سياسية بسبب منشوراتها قبل 7 سنوات

إزمير (زمان التركية) -تلقت النيابة العامة في تركيا بلاغا من رئاسة الجمهورية ضد خمسة من أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض والموظفين في البلديات التي يديرها الحزب في مدينة إزمير.

من بين الشخصيات التي تقدَّم المحامي أحمد أوزيل الموكَّل عن رئيس الجمهورية رجب أردوغان، ببلاغ ضدهم، ديلا كويورجا، عضوة مجلس بلدية كاراباغلار وسكرتيرة لجان الشباب في حزب الشعب الجمهوري في مدينة إزمير.

محامي أردوغان طلب في بلاغه بفتح تحقيقات مع ديلا كويورجا ومعاقبتها بتهمة إهانة موظف عام عن طريق الصحافة والنشر، مستندًا في ذلك إلى منشورات لها في عام 2013، أي عندما كانت في سن 17 عامًا.

من جانبها استدعت النيابة العامة كويورجا واستمعت لأقوالها، تمهيدًا لعرضها على المحكمة.

البلاغ أيضًا وجه تهمة إهانة موظف عام لكل من نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في مدينة إزمير ياسين أرجول، ورئيس بلدية غازي أمير التابعة للحزب الجمهوري هلال أردا، والرئيس السابق للجان الشباب في الحزب في بلدة كاراباغلار وعضو مجلس إدارة المدينة فولكان جوربوغا، وعضو أمانة الحزب في مدينة إزمير جانير جول.

مصطفى دوغان إينال، وهو أحد محامي أردوغان، فقد قال في تغريدة على تويتر: “نشر هذه التغريدات المقززة سابقًا ومحاولة مسحها اليوم لن يفيدك. بعد ذلك لن ينفع البكاء والزعم بأن معارضا آخر يخضع للمحاكمة وتصادر حريته في الرأي والتعبير. ستدفعون حساب ذلك أمام القانون”.

هذا وقد أمرت المحكمة بالإفراج عن ديلا كويورجا على ذمة القضية مع فرض رقابة قضائية عليها.

–