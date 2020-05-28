28 مايو 2020

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بنك يابي كريدي التركي يستدين من الخارج 870 مليون دولار

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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بنك يابي كريدي التركي يستدين من الخارج 870 مليون دولار
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – تتوالى أنباء عن حملات اقتراض جديدة في الوقت الذي تهيمن فيه المخاوف على الأسواق بفعل ديون تركيا من العملة الأجنبية الواجب سدادها خلال عام من الآن وتقدر بـ170 مليار دولار.

ورفع بنك يابي كريدي التركي YapiKredi Bank إجمالي القرض المشترك الذي وقع عليه في 14 مايو الجاري بنحو 85 مليون دولار ليصبح الإجمالي 870 مليون دولار، وذلك بفضل المشاركين الجدد الذين انضموا بموجب خاصية الأكورديون التي تتمتع بها الاتفاقية.

وارتفع عدد البنوك المشاركة من 18 دولة في الاتفاقية التي وقعها بنك يابي التركي أيضًا في 14 مايو الجاري وأصبحت القرض المشترك الأعلى مشاركة لهذا العام، إلى 38 بنكا. وبهذا ارتفع حجم الموارد التي حصل عليها بنك يابي كريدي من الأسواق الدولية إلى 970 مليون دولار، بما يشمل أيضا 100 مليون دولار حصل عليها من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.

وبلغت مدة القرض المشترك الذي حصل عليه بنك يابي كريدي في صورة شريحتين بقيمة 283.5 ملايين دولار و584.6 ملايين يورو نحو 367 يوما، في حين تم تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (الليبور) بنسبة 2.25 في المئة وسعر الفائدة على إيداعات البنوك الكبرى داخل منطقة اليورو (يوريبور) بنسبة 2 في المئة.

جدير بالذكر أن بنوك Bank of America Merrill Lynch و Emirates NBD و ICBC و Standard Chartered Bank هي من تولت تنسيق القرض المشترك لبنك يابي كريدي؛ في حين تولى الوساطة بنك Mizuho Bank.

وعلى الصعيد الآخر حصلت شركة “أيضام” للطاقة، التي تنشط في مدن آيدين ودنيزلي وموغلا، على قرض بقيمة 100 مليون دولار من بنك Goldman Sachs لمدة ثمان سنوات.

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