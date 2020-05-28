أنقرة (زمان التركية) – لحقت خسائر ضخمة بقطاع الطيران في تركيا جراء التوقف الإجباري إثرا تفشي فيروس كورونا.

الخطوط الجوية التركية، أحد المؤسسات المتأثرة بأزمة تفشي فيروس كورونا في تركيا، قدمت تقريرها المالي للربع الأول من العام الجاري إلى منصة الإفصاح العام.

وكشف التقرير عن تعرض الخطوط الجوية التركية لخسائر بنحو 2 مليار و23 مليون ليرة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت الخطوط الجوية التركية قد عانت من خسائر بقيمة مليار و250 مليون ليرة خلال الربع الأول من العام الماضي.

الخطوط الجوية التركية أعلنت خلال بيانها الأخير استئناف رحلاتها الداخلية في الرابع من يونيه/ حزيران القادم على أن تستأنف الشركة رحلاتها الخارجية في العاشر من الشهر نفسه.

من جانبه أفاد رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بالخطوط الجوية التركية، إلكار أيجا، أن 90 في المئة من بين 22 ألف طائرة حول العالم تقف على الأرض حاليا وأن تكلفة هذا الأمر مرتفع جدا. وخلال إجابته عن سؤال حول ما إن كانت ستقوم الشركة بتسريح للعمالة خلال هذه الفترة أم لا أكد أيجا أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتجنب هذا الأمر غير أنه يتوجب التمييز بين يحصلون على رواتب منخفضة ورواتب مرتفعة مفيدا أنهم قد يجرون تعديلات في الرواتب المرتفعة لتجنب المساس بالرواتب المنخفضة.

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