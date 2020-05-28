رايتس ووتش: على تركيا الإسراع لمنع حدوث موت جماعي بالسجون

نيويورك (زمان التركية) – قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية هيومن رايتس ووتش (HRW) إن على تركيا الإسراع في تفريغ السجون قبل أن تشهد موتًا جماعيًّا، كما انتقدت قانون العفو الذي أصدرته حكومة حزب العدالة والتنمية للإفراج عن السجناء الجنائيين دون المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أن السجون التركية تشهد اكتظاظًا بالمعتقلين بالرغم من استمرار وباء أزمة كورونا، محذرة من أن استمرار الأوضاع في السجون بهذا الشكل يعرض المعتقلين الذين لا يشكلون خطرًا على المجتمع لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

المنظمة أوضحت أن نحو 80 دولة حول العالم أعلنت أنها ستفرج عن 580 ألف معتقل في ظل الظروف الحالية، إلا أن أيًّا منها لم تنفذ تلك الإجراءات، وأشارت إلى أن السجون حول العالم تضم نحو 11 مليون معتقل أي ما يعادل نحو 5% من سكان العالم.

وأوضح المحامي جو بيكير، أحد محامي المنظمة، أن أعداد المفرج عنهم قليل للغاية، مؤكدًا على ضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين لا يشكلون خطرًا على المجتمع.

وحذر من أن استمرار الأعداد الكبيرة داخل السجون يعرض المزيد من المعتقلين لخطر الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي لخطر الوفاة، مشيرًا إلى أن العديد من المعتقلين لم يصدر في حقهم أي أحكام قضائية تدينهم ولا يشكلون أي خطر على المجتمع.

تقرير المنظمة انتقد قانون العفو الذي طبقته الحكومة التركية خلال شهر أبريل الماضي وتم الإفراج بموجبه عن نحو 90 ألف شخص بموجبه، مشيرًا إلى أن السجون التركية تضم أعدادا كبيرة من المعتقلين الذين لم يصدر في حقهم أي أحكام قضائية ولم تبدأ إجراءات محاكمتهم حتى الآن.

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