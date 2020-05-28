سياسي قومي: دولت بهجلي عمل دومًا لحساب المخابرات

أنقرة (زمان التركية) زعم السياسي القومي المنشق عن حزب الحركة القومية، ياشار أوكويان أن حليف الرئيس رجب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي على علاقة قوية بجهاز المخابرات التركي.

ياشار أوكويان هو سياسي تركي بدأ حياته السياسية في صفوف حزب الحركة القومية، وتعرض للمحاكمة بصفته نائب الأمين العام للحزب في أعقاب انقلاب 12 سبتمبر 1980، وشغل منصب وزير العمل والتأمينات الاجتماعية في حكومة حزب الوطن الأم، كما سبق أن تولى منصب مساعد الرئيس العام لحزب الوطن دوغو برينجك.

وأكد أوكويان أن حليف أردوغان على علاقة قوية بجهاز المخابرات، قائلًا: “دولت بهجلي مكلف من جهاز المخابرات، وأؤكد على ذلك. هناك علاقات تربطه بجهاز الاستخبارات. عرفت ذلك في خطاب مؤسس الحزب ألب أرسلان توركاش. من يريد فليقرأ خطاب توركاش الذي قال فيه: (دولت بهجلي عميل للمخابرات).

تصريحات أوكويان جاءت خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية مع الصحفي هاكان أيجون على قناته على اليوتيوب، ليفجر مفاجأة عن دولت بهتشلي الذي يشن حربًا قوية على المعارضة التركية منذ تحالفه الانتخابي مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في 2018.

وقال: “أنا أعرف دولت بهجلي شخصيًا منذ 40 عاما تقريبًا. لقد خضع المئات من أعضاء حزب الحركة القومية للمحاكمة والاعتقال.. وقد حوكم 220 شخصًا من أعضاء الحزب، إلا أن بهجلي لم يخضع لأي محاكمة.. أنا أملك رسالة خطّها مؤسس الحركة القومية الراحل ألب أرسلان توركاش وهو يؤكد فيها أن بهجلي عميل للمخابرات.. ثم تبين أن شخصًا آخر لا يزال على قيد الحياة بحوزته نسخة من هذه الرسالة”.

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