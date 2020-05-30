إصابات كورونا في تركيا ترتفع مجددًا

أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي، أن أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا عاود الارتفاع مجددا.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي أعداد المصابين ارتفع إلى 162 ألفًا و120 حالة إصابة، بعد تسجيل 1141 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي أعداد الوفيات أيضًا إلى 4489 حالة وفاة، بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

كوجا أوضح أيضًا أن 24 ساعة الأخيرة شهدت، ارتفاع أعداد التحاليل الطبية التي أجريت على حالات مشتبه بهم إلى مليون و964 ألفًا و364 تحليلًا، بعد إجراء 36 ألفًا و155 تحليلًا جديدًا.

وأشار إلى أن أعداد المتعافين ارتفعت إلى 125 ألفًا و963 حالة، بعد تعافي 1594 حالة في 24 ساعة الأخيرة، لافتًا إلى أن أعداد الخاضعين للعلاج داخل غرف الرعاية المركزة انخفض إلى 662 حالة، وكذلك تراجعت أعداد المستخدمين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 324 حالة فقط.