استطلاع رأي: العدالة والتنمية سيعجز عن الانفراد بالحكم

أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع حديث عن عجز حزب العدالة والتنمية الحاكم عن الانفراد بتشكيل الحكومة في حال خوضه الانتخابات منفردا دون تحالف سياسي.

وخلال استطلاع رأي لمؤسسة أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات، في الفترة بين 20 و23 من مايو بمشاركة 2460 شخصا، سئل المشاركون عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال عقد انتخابات برلمانية دون تحالفات سياسية، حيث اختار 34.49 في المئة من المشاركين لحزب العدالة والتنمية الحاكم واختار30.65 في المئة من المشاركين لحزب الشعب الجمهوري واختار 10.37 في المئة من المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي واختار 10.25 في المئة من المشاركين لحزب الخير.

ومنح 8.15 في المئة من المشاركين أصواتهم لحزب الحركة القومية، في حين حصد حزب المستقبل 2.33 في المئة من الأصوات وحصد حزب الديمقراطية والتقدم 3.03 في المئة من الأصوات.

وحصل حزب السعادة على 0.46 في المئة من الأصوات بينما حصلت الأحزاب الأخرى على 0.27 في المئة من أصوات المشاركين.

ومع حساب توزيع مقاعد البرلمان على الأحزاب دون تحالفات، تبين حصوله حزب الحركة القومية على 34.49 في المئة من الأصوات، ما يعني عجزه عن تجاوز الحد الأدنى اللازم من الأصوات لتشكيل كتلة نيابية في البرلمان.

ووفق الاستطلاع حصل حزب العدالة والتنمية على 268 مقعدا وحصول الشعب الجمهوري عن 213 مقعدا.

ماذا سيحدث حال تحالف المعارضة؟

وبحسب نتائج الاستطلاع فإنه في حال تحالف أحزاب الشعب الجمهوري والخير والسعادة، فسيحل تحالفهم على 40.65 في المئة من أصوات الناخبين وحصد 261 مقعدا داخل البرلمان.

أما في حال ضم تحالف المعارضة الأحزاب الجديدة، أي حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم فسيحصل التحالف على 42.56 في المئة من أصوات الناخبين.

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