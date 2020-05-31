31 مايو 2020

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الأقصى يستقبل المصلين بعد إغلاق شهرين

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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الأقصى يستقبل المصلين بعد إغلاق شهرين
nesemet

الضفة الغربية (زمان التركية)ــ استقبل المسجد الأقصى، في مدينة القدس، فجر اليوم الأحد، مئات المصلين بعد أن ظلت أبوابه مغلقة لأكثر من شهرين بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

واستقبل الأقصى مئات المصلين الفلسطينيين الذين دخلوا باحات المسجد من أبواب (حطّة، المجلس، السلسلة)، مكبرين ومرددين شعارات تعكس حبهم للمسجد ومدى اشتياقهم له.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية عبر مآذن المسجد، فجر الأحد، عن إعادة فتحه أمام المصلين لأداء الصلوات والتعبد.

ودعت الدائرة المصلين إلى الانتشار في كافة مصليات المسجد الأقصى واتخاذ إجراءات السلامة المناسبة. وفق وكالة (الأناضول).

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أعلن مجلس الأوقاف، تعليق دخول المصلين إلى المسجد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، تقام الصلوات في المسجد، ولكن فقط بمشاركة حراسه وعدد من موظفي دائرة الأوقاف، فقط.

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