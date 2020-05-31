العراق يعلن اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهابي

بغداد (زمان التركية)ـــ أعلنت السلطات العراقية، اعتقال قيادي بتنظيم “داعش” في ضواحي العاصمة بغداد، ومقتل عنصر وجرح آخر، بمحافظة كركوك شمال البلاد.

خلية الإعلام التابعة لوزارة الدفاع قالت في بيان، ليل السبت، إن “عناصر الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تمكنت من القبض على أحد قادة داعش (لم تسمه)، ضمن حزام بغداد”.

فيما أشارت إلى أنه في إطار عملية أمنية أخرى: “قتل إرهابي من التنظيم وأصيب آخر، بعد محاولتهما الاقتراب من قرية المقام بمحافظة كركوك، وبحوزتهما بندقية وقاذف مضاد للدروع”.

وفي سياق متصل، قال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات محافظة صلاح الدين (شمال)، لوكالة الأناضول، إن “شرطيا قتل وأصيب 5 آخرون بجروح، في هجوم لداعش، استهدف حاجزا أمنيا بناحية المعتصم جنوبي المحافظة، بساعة متأخرة من ليل السبت”.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم “داعش”، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين، وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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