‎983 إصابة كورونا و26 وفاة جديدة في تركيا

أنقرة (زمان التركي) _‎أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن إجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 163 ألفًا و103 بعد تسجيل 983 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

كما أشار الوزير إلى أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 4515 حالة بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة.

‎ذكر كوجا أن أعداد المرضى داخل غرف الرعاية المركزة انخفض إلى 649 حالة، كما تراجع عدد الحالات المستخدمة لأجهزة التنفس الصناعي إلى 308 حالة، لافتًا إلى أن أعداد حالات المتعافين ارتفعت إلى 126 ألفًا و984 حالة، بعد تعافي 1021 حالة جديدة.

‎وأوضح الوزير أن أعداد التحاليل التي أجريت على حالات مشتبه بها ارتفعت إلى مليونين و3 آلاف و594 تحليلًا، بعد إجراء 39 ألفًا و230 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.