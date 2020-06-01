اليونان تشيّد سياجًا أمنيًا على حدودها مع تركيا

أثينا (زمان التركية) – شرعت السلطات اليونانية في إقامة سياج أمني فاصل على الشريط الحدودي الذي يفصلها عن جارتها تركيا في منطقة نهر مريج، لمواجهة تدفق اللاجئين.

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أشار إلى أن الهدف التحكم والسيطرة على حركة الهجرة القادمة من تركيا والتي بلغت الآلاف، قائلًا: “نحن نتخذ كافة الإجراءات التي نراها لازمة وضرورية من أجل حماية سيادتنا”.

وتقول السلطات اليونانية إنها ستقيم سياج أمني بطول 26 كيلومترًا في النقاط المختلفة من الشريط الحدودي مع تركيا في منطقة نهر مريج؛ أما الإعلام والصحف اليونانية فيتحدث عن أن أثينا تخطط لمد الجدار الفاصل إلى 208 كيلومترات، بالإضافة إلى وجود جدار فاصل بطول 12 كيلومترًا في الأجزاء الشمالية من الحدود.

يشار إلى أن شهر فبراير/ شباط الماضي شهد إعلان الرئيس رجب أردوغان أن قوات الأمن وحرس الحدود لن توقف أي من اللاجئين الراغبين في الانتقال إلى الأراضي اليوناني، وعلى إثر ذلك تدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الشريط الحدودي مع اليونان، راغبين في الدخول إلى الأراضي اليونانية، ومن جانبها قابلت السلطات اليونانية ذلك باستخدام للعنف، مما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجرين وإصابة العشرات.

وتريد تركيا دعما ماليا أوروبيا لتنفيذ مشاريعها في شمال سوريا وتتخذ من اللاجئين ورقة للضغط.

ودفعت أزمة اللاجئين السلطات اليونانية إلى تعزيز الفرق التابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) على حدودها مع تركيا.

وتندلع المواجهات من الحين للآخر بين عناصر الشرطة اليونانية واللاجئين على الحدود.

من جانبه صرح وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، أن بلاده تتوقع تزايد الضغوط على حدودها مجددا، بينما أعرب وزير الخارجية اليونانية، نيكوس دندياس، عن أسفه تجاه تصريحات المسؤولين الأتراك بشأن عدم منعهم عبور اللاجئين للمعابر الحدودية عقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وكالة (دويتشه فيلة) الألمانية قد نشرت تقريرًا في مطلع مايو الجاري أشارت خلاله إلى التوقعات بتدفق موجة جديدة من اللاجئين إلى أوروبا عقب رفع الإجراءات الاحترازية في تركيا وذلك استنادا على وثيقة داخلية للوكالة الأوروبية لخفر الحدود والسواحل.

والأسبوع الماضي قال المتحدث باسم الشرطة إن السلطات تخطط بحلول يوم الجمعة -الماضي- لإرسال 400 شرطيًا إضافيًا إلى شمال شرق نهر ماريتسا في إطار التصدي للاجئين على حدودها مع تركيا.

وأعلنت أثينا في مارس/ آذار الماضي أنها ستوسع نطاق السياج الشائك بالمنطقة الحدودية عقب تزايد أعداد اللاجئين المتدفقين على حدودها وهو ما أثار سخط أنقرة.

هذا وتؤكد تركيا أنه يتوجب على اليونان التباحث معها فيما يتعلق بتوسيع نطاق السياج الشائك على الحدود بين البلدين.

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