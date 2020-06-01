تركيا.. مقتل شاب لاستماعه إلى موسيقى كردية

أنقرة (زمان التركية) – قُتل شاب بالعاصمة التركية بعد تلقيه طعنة في القلب بسبب استماعه إلى موسيقى كردية.

وفي تمام الساعة 22:30 مساء في حي ألسانجاك بمنطقة أتيماسجوت بمدينة أنقرة أصيب الشاب باريش شاكان (20 عاما) بطعنة نافذة في القلب.

وتشير المعلومات الواردة عن أسرته أن مجموعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص قامت بالاعتداء على الشاب بسبب استماعه إلى موسيقى كردية عندما كان في الحديقة برفقة زملائه.

وتبين أن الأشخاص، الذين اعتدوا على باريش ورفاقه، من سكان مدن يوزجات وكيركالي وتوكات غير أن السلطات التركية لم تقدم معلومات بشأن هوياتهم.

ولفظ شاكان أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث بعد تلقيه طعنة في القلب، في حين تم اعتقال المتهمين الثلاثة عقب الحادثة.

هذا وذكر أحد أقارب الضحية أن جثمان شاكان نُقل إلى مستشفى “اعتماد” الخاص على أن يوارى الثرى غدا، مفيدا أنهم سبق وأن تعرضوا للهجوم من قبلُ لاستماعهم إلى موسيقى كردية أيضا.

يشار إلى أن الحكومة التركية تفرض قيودا صارمة على الثقافة الكردية، وتحظر استخدام اللغة الكردية للدراسة حتى في مدارس المدن ذات الأغلية الكردية، كما تحظر تعليق أي لافتات تحمل كلمات أو عبارات كردية، بالإضافة إلى حظر تدريس اللغة الكردية في مراكز اللغات.

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