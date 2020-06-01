شرطة إسطنبول تعتدي على مواطن غادر منزله أثناء الحظر

أنقرة (زمان التركية)– اعتدى عناصر الشرطة في مدينة إسطنبول على مواطن لوقوفه أمام المجمع السكني الذي يقطنه في منطقة أيوب بمدينة إسطنبول، وتم اعتقاله.

وثق مقطع فيديو انتشر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، ما شهدته منطقة أيوب بمدينة إسطنبول من وقائع عنف الشرطة المتزايدة خلال الحجر الصحي المفروض، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأثارت اعتداء عناصر الشرطة بالضرب على شاب كان يقف أمام مدخل المجمع السكني الذي يقطنه، قبل اعتقاله، حالة من السخط بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

Eyüp / Göktürk Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi’nde bir yurttaş oturduğu sitenin kapısına çıktığı için sivil polisler tarafından yere yatırılıp üstüne basılarak gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasakları evinin önündeki insanlara yönelik polis şiddetini meşrulaştırmaz! pic.twitter.com/tz2LUyinEF — Eyüp Dayanışma Ağı (@eyupdayanisma) May 31, 2020

ونشرت شبكة أيوب التضامنية لقطات الواقعة على تويتر، وعلقت عليهابالقول: “الشرطة المدنية طرحت مواطنا أرضا واعتقلته لمغادرته بوابة المجمع السكني الذي يقطنه في شارع الجمهورية بحي جوكترك بمنطقة أيوب. حظر التجوال لا يشرع عنف الشرطة تجاه الأشخاص الواقفين أمام منازلهم”.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء الأحد اتخاذ إجراءات قضائية وإدارية بحق 9،797 شخصًا لم يمتثلوا لقرار حظر التجول.

ورفعت السلطات في تركيا اعتبارًا من مساء أمس حظر التجول المفروض يومي الجمعة والسبت على 15 ولاية.

–