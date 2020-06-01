839 إصابة كورونا في تركيا و25 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 163 ألفًا و942 حالة إصابة، بعد تسجيل 839 حالة إصابة جديدة، مساء الأحد.

كما أشار الوزير إلى أن أعداد الوفيات أيضًا ارتفعت إلى 4540 حالة، بعد تسجيل 25 حالة وفاة جديدة.

وذكر كوجا أن أعداد المتعافين ارتفعت إلى 127 ألفًا و973 حالة، بعد تسجيل 989 حالة تعافي جديدة، مشيرًا إلى أن أعداد المستخدمين لغرف الرعاية المركزة ارتفعت 648 حالة، وتراجعت أعداد المستخدمين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 287 فقط.

بينما كشف أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت لحالات مشتبه في إصابتها ارتفع إلى مليونين و039 ألفًا و194 تحليلًا، بعد إجراء 35 ألفًا و600 تحليل جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وشهدت الفترة الأخيرة تخفيف إجراءات الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا، مع مخاوف من موجة ثانية للفيروس.

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