الخارجية اليونانية تستدعي السفير التركي

أنقرة (زمان التركية) – أفاد سفير تركيا لدى أثينا، برواك أوزوجرجين، أن الخارجية اليونانية استدعته على خلفية تقدم شركة النفط التركية بطلب لحكومة بلادها للحصول على ترخيص للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط.

أوزوجرجين قال إنه شرح موقف تركيا للجهات اليونانية وأكد أن أنشطتها في البحر المتوسط تتم ضمن حدود القانون الدولي وأن اليونان لا تستجيب لطلبات الحوار.

وأضاف أوزوجرجين أيضا أن موقف تركيا واضح بشأن قضايا شرق المتوسط بما يشمل قضية قبرص وترسيم الحدود والتنقيب عن الهيدروكربون وليبيا والمنطقة بأكملها وأن موقفها في كل هذه القضايا يتسم بالشفافية.

وكانت شركة النفط التركية (TPAO) تقدمت بطلب للحصول على ترخيص من أجل التنقيب عن النفط في الحقول التي تقع خارج المياه الإقليمية التركية في البحر المتوسط وفي الثلاثين من مايو نُشر بالصحيفة الرسمية قرار إدارة شؤون المعادن والنفط التابعة لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية بالموافقة على الطلب المشار إليه.

وبموجب اتفاق ترسيم حدود بحري تم التوقيع عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، طالبت تركيا بحقوق في شرق المتوسط، تقول اليونان إنها ملك لها بموجب القانون الدولي.

وأعربت دول حوض شرق المتوسط رفضها للاتفاقية التركية مع ليبيا، حيث هاجمتها مصر وقبرص وإسرائيل، وأصدر الاتحاد الأوربي بيانات تحذر تركيا من الضلوع في أعمال تنقيب غير قانونية بالمنطقة.

ورفض الرئيس رجب أردوغان مرارا “تحذيرات” الاتحاد الأوروبي، وقال إن تركيا بها أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.

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