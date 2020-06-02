تركيا.. حليف أردوغان يتحدث عن “الانتخابات المبكرة”

أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، معلقًا على ادعاءات وجود استعدادات لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، أن الانتخابات العامة في البلاد لن تكون قبل عام 2023.

وقال دولت يهجلي، حليف الرئيس رجب أردوغان الانتخابي: “لن يتم الإنصات إلى الدعاية السوداء التي تتم من أجل جر تركيا إلى انتخابات مبكرة. سيتم عقد الانتخابات البرلمانية في موعدها المعلن عام 2023”.

أضاف بهجلي حول ادعاءات عقد انتخابات مبكرة “إنه فخ معيب، ومخطط قذر، ومصير يضعنا على حافة الهاوية”، وأضاف: “لا حاجة لانتخابات مبكرة، ومن يحاولون الضغط لإجراء انتخابات مبكرة، ما يقومون به ليس إلا معارضون للديمقراطية والأمة”.

وأكد بهجلي على استمرار تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “من المهم اتحاد التصريحات في السياسة، وهو هدف ذو أولوية…”.

وعاد مرة أخرى إلى الواجهة الحديث عن احتمالية عقد انتخابات مبكرة في تركيا، مع دعوة بهجلي الشهر الماضي إلى تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخابات، حيث فسرها البعض بمحاولة من حليف أردوغان لإضعاف الاحزاب الأحزاب المعاضة الجديدة على الساحة قبل عقد انتخابات مبكرة.

رغم أنه وارد،لكن حسب المنطق العدالةوالتنمية لن يستفيد من عقد انتخابات مبكرة بظل هذه الأزمات،وإنما المعارضة المتحمسة منذ فوزها بالإنتخابات البلدية تروج لذلك على أنه مخطط لأردوغان، حيث كان يلجأ لهذا الفعل عادة لإرباك المعارضة، لكن ما الداعي لأن يتنازل #أردوغان عن 3 أعوام له بالحكم؟ pic.twitter.com/Hcp5ir4ZnH — محمد أبو سبحة (@MohmadAbosebha) June 2, 2020



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