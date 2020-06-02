2 يونيو 2020

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فورن بوليسي: زعيم طالبان مصاب بفيروس كورونا وربما توفى

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فى :آخر الأخبار, العالم
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فورن بوليسي: زعيم طالبان مصاب بفيروس كورونا وربما توفى
nesemet

واشنطن (زمان التركية)ــ نقلت مجلة (فورن بوليسي) الأمريكية عن مصادر من حركة طالبان الأفغانية نبأ وفاة زعيم الحركة بكورونا الذي أصيب به خلال تواجده في قطر.

الصحيفة الأمريكية قالت الإثنين نقلا عن قيادي عسكري في طلبان يدعى مولوي محمد علي جان أحمد تصريحا قال فيه إن زعيم طالبان الملا هبة الله أخوند زاده، من بين العديد من القيادات التي أصيبت بالفيروس.

وبينما قال أحمد “زعيمنا مريض ولكنه يتعافى”، أكد 3 قيادات من التنظيم في مدينة “كيتا” الباكستانية للصحيفة أن الملا هبة الله توفي جراء مضاعفات الإصابة بكورنا.

وحتى الآن ليس هناك بيان رسمي صادر عن طالبان بخصوص الأمر.

وأكد مسؤول رفيع من الحكومة الأفغانية أن قيادات طالبان، المتواجدين بأغلبهم في الدوحة للتفاوض على قرار بين الحكومة الأفغانية ونظيرتها الأمريكية، أغلبهم مصابون بوباء كورونا، المتفشي هناك.

وما يعزز تلك المعلومات أن زعيم طالبان لم يظهر إلى العلن منذ ثلاثة أشهر، ما ولم يبث أي تسجيل صوتي، وخصوصاً أثناء حلول عيد الفطر.

وقالت الصحيفة إن الملا هبة الله سافر إلى روسيا للعلاج.

وكانت الإدار الأمريكية وقّعت في 29 فبرايرالماضي بالعاصمة القطرية الدوحة اتفاقاً مع حركة طالبان لبدء مفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة بين كابول والمتمرّدين، إضافة إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف 2021.

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