827 إصابة كورونا في تركيا و23 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا ارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 164 ألفًا و769 حالة، بعد تسجيل 827 حالة إصابة مؤكدة جديدة مساء الإثنين.

الوزير أشار إلى أن أعداد الوفيات ارتفع إلى 4563 حالة، بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة.

وذكر كوجا أن أعداد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 128 ألفًا و947 حالة، بعد تعافي 974 حالة جديدة، مشيرًا إلى تراجع أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة إلى 651 حالة، وكذلك تراجع أعداد المستخدمين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 283 حالة.

وكشف أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة ارتفع إلى مليوني و70 ألفًا و719 تحليلًا، بعد إجراء 31 ألفًا و525 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

يشار إلى أن تركيا خفف أمس المزيد من الإجراءات التي كانت متبعة للوقاية من فيروس كورونا، ومن بينها استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وذلك بعد استئناف حركة الطائرات وروفع حظر التنقل بين الولايات.