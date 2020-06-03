برلماني تركي: هناك أزمة ثقة بين أردوغان وحليفه بهتشلي

أنقرة (زمان التركية) – أكد البرلماني التركي المعارض مصطفى يانار أوغلو على وجود أزمة ثقة بين حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.

البرلماني الوحيد عن حزب الديمقراطية والتقدم “ديفا” والمنشق عن العدالة والتنمية، قال: “نحن نعرف تصريحات بهجلي في الماضي بحق أردوغان. لذلك فإن أعلن بهجلي شيئا مخالفا غدًا، فلن تكون مفاجأة. حزب أردوغان لا يثق في مواقف السيد بهجلي”.

تصريحات مصطفى يانار أوغلو جاءت خلال مؤتمر صحفي نظمه بالبرلمان للتعليق على آخر المستجدات، منتقدًا مسودة قانون حراس الأسواق والأحياء الذي سيتم مناقشته في الجمعية العمومية للبرلمان.

يانار أوغلو أوضح أن مسودة القانون تمنح الحراس حق سؤال المواطنين عن بطاقات الهوية واستخدام العنف والسلاح والتفتيش، قائلًا: “ليس صحيحًا أن يتم منح هذه المهام للحراس. مع مرور الأيام تضيق مساحات التنفس للمجتمع، الأمر الذي يهدد أمن المجتمع وتوازن حقوق الإنسان”.

وعلق يانار أوغلو على تصريحات حليف الرئيس أردوغان الانتخابي رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي بشأن الانتخابات المبكرة، قائلًا: “نحن نعرف تصريحات بهجلي في الماضي. لذلك فإن أعلن شيئا مخالفا غدًا لما هو عليه الآن، لن تكون مفاجأة. حزب أردوغان لا يثق في مواقغ السيد بهجلي”.

وكان بهجلي أعلن قبل تحالفه مع أردوغان في 2015 أنه عازم على تقديم كل من تورط في الفساد إلى المحكمة العليا بعد تحقيقات الفساد والرشوة في ، 2013 التي تورط فيها وزراء بحكومة أردوغان آنذاك.

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