3 يونيو 2020

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تركيا.. كمامات وقفازات طبية تستقر في أعماق البسفور! (فيديو)

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. كمامات وقفازات طبية تستقر في أعماق البسفور! (فيديو)
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – مع الزيادة الهائلة في استخدم أدوات الوقاية من العدوى، تبين أن قاع مضيق البسفور في مدينة إسطنبول ممتلئ بالكمامات والقفازات الطبية.

الغواص عيسى شاهين ترك مشهدا نشر مقطع فيديو من أعماق مضيق البسفور، يوضح استقرار المئات من الكمامت والقفازات الطبية فيه.

وأسفرت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم عن زيادة جنونية في مبيعات الكمامات والقفازات الطبية.

وقام الغطاس شاهين ترك، الذي يمارس الغطس الحر في إسطنبول ومحيطها منذ ثلاث سنوات ويقوم بالتقاط تسجيلات مصورة لإجراء دراسات، حول الأضرار البيئية من عدم التخلص السليم من أدوات الوقاية من كورونا.

وأوضح الغطاس عيسى شاهين ترك أن معدل تلوث المياه لم يشهد أي تغيير خلال الفترة التي التزم بها المواطنون منازلهم في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث جائت الكمامات والقفازات الطبية الملقاة في مياه مضيق البسفور، لتفاقم الأزمة.


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