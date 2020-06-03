حفتر يزور مصر لبحث الأوضاع الراهنة في ليبيا

القاهرة (زمان التركية)ـــ كشفت وسائل إعلام مصرية، عن زيارة مرتقبة اليوم الأربعاء للمشير خليفة حفتر؛ للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت صحيفة (اليوم السابع)، إن الجنرال خليفة حفتر سيلتقي مساء اليوم عددًا من المسؤولين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في بلاده، بينما لم تؤكد أي جهة رسمية نبأ الزيارة حتى الآن.

وسبق أن زار حفتر القاهرة 4 مرات، منذ بدء إطلاق العمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي في أبريل/نيسان 2019؛ إذ التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل ومايو وأغسطس وديسمبر من العام ذاته.

وتأتي الزيارة بعدما أعلن مؤخرًا الجيش الوطني الليبي قبول العودة إلى المفاوضات مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والمدعومة من تركيا.

–