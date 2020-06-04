العربية: حفتر يدعو مصر إلى وقف التوغل التركي في ليبيا

الرياض (زمان التركية)ــ قالت فضائية “العربية”، إن الجنرال الليبي خليفة حفتر اتهم تركيا بالتدخل المباشر في معارك ليبيا، طالبًا الدعم من مصر لوقف التوغل التركي في بلاده.

ونقلت العربية عن مصادرها أن حفتر شدد خلال تواجده في القاهرة مساء أمس الأربعاء، على ضرورة انسحاب العسكريين الأتراك من بلاده قبل التفاوض مع حكومة الوفاق.

وجدد حفتر طلبه رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، مطالباً بدعم مصر دولياً لوقف التوغل التركي في ليبيا.

كما طالب حفتر – وفق المصادر- بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك العربية، داعيا إلى مراقبة دولية لمنع دخول السلاح لليبيا عبر تركيا.

من جهتها، أبلغت القاهرة حفتر بضرورة تفكيك الميليشيات ووقف تزويدها بالسلاح، كما شددت مصر على موقفها الرافض للتدخلات الخارجية في ليبيا.

كذلك، أكدت مصر على عدم السماح بأي تهديد للحدود المصرية الغربية.

يشار إلى أن أنقرة كانت أكدت أكثر من مرة استمرارها في دعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، كما أقرت بإرسال مقاتلين إلى العاصمة طرابلس، في إطار ما سمته “المشورة والمساعدة العسكرية والاستشارية”، على الرغم من أنها كانت من ضمن الدول المشاركة بمؤتمر برلين في يناير الماضي، والذي دعا إلى وقف التدخلات الخارجية في البلاد التي مزقتها الحرب، وحظر توريد السلاح.

وسبق أن زار حفتر القاهرة 4 مرات، منذ بدء إطلاق العمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي في أبريل/نيسان 2019؛ إذ التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل ومايو وأغسطس وديسمبر من العام ذاته.

–