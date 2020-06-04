تفريغ الجيش في تركيا مستمر.. 4500 فصلوا من الخدمة بعد انتهاء الطوارئ!

أنقرة (زمان التركية) – ألغيت حالة الطوارئ رسميا في تركيا يونيو 2018، لكن قرارات فصل العسكريين من الجيش التركي لم تتوقف بعد.

وبعد حالة الطوارئ فصل 4562 عسكريا من عملهم وسلب 531 عسكريا متقاعدا رتبهم العسكرية بموافقة وزير الدفاع، خلوصي أكار الذي كان شاهدا على خطة الرئيس أردوغان لتفريغ الجيش من قادته.

وذكرت وكالة الأناضول أن العام الماضي شهد فصل 3554 عسكريًا في حين شهد العام الجاري فصل 1003 عسكريًا، ووجهت إلى جميعهم تهمة الإنتماء إلى حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري، بينما تنفي الحركة.

يقول محللون إن الرئيس أردوغان جعل حالة الطوارئ دائمة في البلاد، مؤكدين أن حالة الطوارئ التي أعلنها في 2016 لسحق المعارضين لم يتم إلغائها إلا على الورق.

وفي أشارة إلى العزم على تواصل إجراءات فصل العسكريين من الجيش، قال وزير الدفاع خلوصي أكار في بيان حول هذا الموضوع: “صراعنا مع منظمة “الخدمة” مستمر بحزم. نواصل العمل عن كثب مع الهيئات القضائية والاستخبارية. بمجرد تكوين معلومات ووثائق وآراء جديدة، يتم اتخاذ الإجراءات على الفور”.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 وحتى يومنا هذا فصلت فصل من الجيش 15 ألف و583 جنديا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

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