إحرق الدهون بـ 26 صنف طعام

القاهرة (زمان الركية)ــ دهون الجسم مشكلة لا تؤثر فقط على الشكل الجمالي ولكن أيضًا على صحة الجسم العامة وتزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض الخطيرة المرتبطة بالسمنة، لذا يجب الحرص على التخلص من دهون الجسم الزائدة،

المقال التالي من موقع (كل يوم معلومة طبية) يحتوي أفضل أطعمة لحرق الدهون، وتشمل:

1 – الزبادي :

عندما نفكر في أفضل اطعمة تحرق الدهون فإن الزبادي يأتي في المقدمهة، وأهم ما يجعل الزبادي اليوناني وسيلة لذيذة لإنقاص الوزن هو ما تحتوية من بروتين إذ أنه يبقى مدة أطول في المعدة فلا نشعر بالجوع بسرعه كما أن الجسم يحرق مزيد من السعرات الحراريه ليقوم بهضم الدهون مما يساعد في تقليل الوزن والحفاظ على جسم رشيق .

2 – حبوب الكينوا :

إذا أردت القيام بتقليل وزنك فحبوب الكينوا أمر أساسي في خطتك فهي تحتوي على 8 جرامات من البروتين و5جرامات من الألياف في كل مقدار منها بالإضافه إلى سهوله إعدادها مثل الأرز كما أنها تحتوي على العديد من المواد الغذائيه مثل الزنك ، الحديد وفيتامين (E) وللحصول على مذاق ممتع يمكن خلطها مع الخضروات .

3 – الـقرفة :

تشير الدراسات أن القرفه لها تاثير محتمل في تنظيم مستوى السكر في الدم وهذا من شأنه أن يقلل من الشهية للطعام خصوصاً لمرضى السكر . لذا يمكنك إضافة القليل من القرفه إلى الشاي ، القهوة ، أو حتى الزبادي ليصبح مذاقها أكثر حلاوة بدون إضافة مزيد من السعرات الحرارية .

4 – الفلفل الحار :

يحتوي الفلفل الحار على مكون عديم الطعم يسمى الكابسيسين وهو يوجد بكثرة في فلفل الهابينيرو يمتاز الفلفل الأحمر بأنه يقلل من شهيتك للطعام كما أنه يزيد من الأيض مما يسهل من فقدان الوزن الزائد.

5 – الشاي الاخضر :

تشير الدراسات أن الشاي الأخضر يساعد في فقدان الوزن من خلال زيادة حرق الدهون في البطن حيث أنه يحتوي على مادة الكاتيكين التى تسهل حرق الدهون وللحصول على أفضل النتائج يمكن شرب الشاي الاخضر أكثر من مرة يومياً ويفضل تناوله ساخناً لأن ذلك يتيح مدة أطول لتناولة ويبطئ من ما تتناوله من سعرات حرارية أخرى .

6 – الجريب فروت :

بالرغم من ان الجريب فروت لا يحتوي على أي مواد طبيه تساعد على فقدان الوزن إلا أن الخبراء يشيرون إلى أنه يجعلك تشعر بالإمتلاء مما يقلل من السعرات الحراريه التي تتناولها وذلك بسبب وجود كميات كبيرة من الألياف التي تأخذ مدة أطول في الهضم . لذا ينصح الخبراء بتناول نصف ثمرة جريب فروت أو كوب من عصير الجريب فروت قبل تناول الطعام مما يجعلك تشعر بالإمتلاء فتتناول سعرات حرارية أقل .

7 – الـبطيخ :

الأطعمه التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء تاخذ مساحة كبيرة في المعده مما يجعلك تتناول كميات أقل من باقي الأطعمه، ومن هذه الأطعمه البطيخ فهو مصدر غني لمضادات الأكسده وفيتامين أ وفيتامين سي وهو ملئ بالماء ويحتوي على سعرات حرارية أقل.

8 – التفاح والكمثرى:

التفاح والكمثرى اطعمة تحرق الدهون ، فكلاهما يحتوي على كميات كبيرة من الماء والألياف التي تساعد على إمتلاء البطن والتي تستغرق مده أطول لإتمام عملية الهضم ولكن يفضل تناولهم بصورة كاملة وليست عصير .

9 – العنب والزبيب :

كلاهما يحتوي على 100 سعراً حرارياً ولكن العنب يمتاز بأنه يحتوي على كميات كبيرة من الماء مما يجعلك تشعر بالإمتلاء أما الزبيب يمتاز بملمسة المثير للإهتمام ومذاقة الجذاب .

10 – التوت :

يمتاز التوت بأنه مثل باقي الفواكه يحتوي على كميات كبيرة من الماء والألياف بالإضافه إلى مذاقه الحلو الذي يجعلك تستغني عن الحلويات ، كما أنه سهل الحصول عليه ويحتوي على مضادات الأكسدة .

11 – الخضروات الطازجة :

تعتبر الخضروات النيئه وجبة خفيفه ولكنها تشبع رغبتك في الطعام لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء مما يشعرك بالإمتلاء ولكنها تمتاز بسعرات حرارية أقل ،حيث أن نصف طبق من مكعبات الكرفس يحتوي على 8 سعرات حراريه فقط . أيضاً يمكن تغطية الكرفس بزبدة الفول السوداني أو الجزر المبشور في الصلصة . حاول إستبدال رقائق الشيبسي بالخضروات الغير مطهوة لأنها مفيدة جداً .

12 – البطاطا :

البطاطا تعتبر بديل رائع للبطاطس المخبوزة بصوص الكريمة والزبده والجبنه لأن لها مذاق جميل ولذيذ بالإضافه إلى احتوائها على سعرات حرارية قليلة جداً مع وجود البوتاسيوم وفيتامين سي والألياف .

13 – البيض :

تشير الدراسات إلى أن تناول البروتين صباحاً يجعلك تشعر بالشبع مدة طويلة فتناول بيضه واحدة يحتوي على 75 سعراً حرارياً و7 جرامات من البروتين بالإضافه إلى باقي المواد الغذائيه . يشير الخبراء إلى أن جسمك سوف يستهلك مزيد من السعرات الحرايه لهضم البيض أكثر من أي وجبة افطار دسمه أخرى ولكن يجب عليك استشارة طبيبك في عدد البيض الذي يمكنك تناوله إذا كان لديك مستويات مرتفعه من الكوليستيرول .

14 – الـقهوة :

تساعد القهوة على إنقاص الوزن من خلال زيادة إيض الجسم ولكن تأثير القهوه قليل نوعاً ما ويتلاشى تماماً مع الكابتشينو بنكهة الموكا . اقرأ أيضا: كبسولات القهوة الخضراء للتنحيف.. فوائدها وآثارها الجانبية.

15 – الشوفان :

يمتاز الشوفان بثلاث مزايا هي إحتواءه على كميات كبيرة من الألياف ، و كمية كبيرة من الماء وأنه حار المذاق ، كل ذلك يجعل الشوفان طعام مثالي لأن الأطعمة الحارة تجعلك تستغرق مدة أطول لتناولها مما يشعرك بالشبع أما الماء والألياف فتجعلك تشعر بالإمتلاء لفترة طويلة ولكن يفضل عدم شراء الشوفان الحلو بل تناوله مع القرفه أو جوز الهند لأن كلاهما يحتوي على سعرات حرارية أقل ومذاقهما حلو .

16 – البسكويت السّادة :

تُقدِّم رقائق البسكويت المصنوعة من حبوب الجاودار الكاملة، والتي تُسمى أحيانًا crispbreads، بديلاً منخفض الدهون، كما أنها معبأ بالألياف مقارنًة بالبسكويت التقليدي، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يستبدلون الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة يميلون إلى الحصول على دهون أقل في البطن، والحبوب الكاملة توفر أيضا مجموعة غنية من المغذيات النباتية.

17 – التبوله :

تمتاز التبوله باحتوائها على الكثير من الألياف والبروتين بالإضافه إلى كميات قليله من الدهون والسعرات الحرارية وهذا يساعدك على الشعور بالإمتلاء ولكن بسعرات حرارية أقل بالإضافه إلى أن التبوله تمتاز بمذاق خاص فلا تحتاج إلى أضافة الزيوت ويمكنك إعتبارها وجبة كاملة إذا أضفت الطماطم ،البقوليات ، الخيار والبقدونس .

18 – الحساء :

يمتاز الحساء باحتوائه على كميات كبيرة من الماء مما يساعد ع الإمتلاء ولكن بسعرات حراريه أقل بالإضافة إلى أنها ساخنه وهذا يجعلك تتناولها ببطئ لذا يفضل تناول الحساء قبل الطعام لتقليل ما تتناولة من باقي الطعام أو يمكنك إعتبار الحساء الوجبه الأساسيه بشرط إضافة قطع الدجاج والخضروات إليها .

19 – السلطه الخضراء :

يمكنك تناول طبق من السلطه الخضراء قبل الأكل حتى تشعر بالإمتلاء فلا تأكل كثيراً ؛ وذلك لأن طبق السلطه يحتوي على الخس الذي يحتوي على كميات كبيرة من الماء .

ويمكنك إضافة العديد من الخضروات إلى طبق السلطة ولكن كن حذر من إضافة الصلصة لأنها قد تزيد السعرات الحرارية الموجوده بها .

20 – الخل :

يمكنك إضافة الخل أو الزيت للسلطه الخضراء وذلك لحرق كميات أكبر من الدهون كما أن له مذاق خاص يجعلك قد تكتفي بالسلطه الخضراء ولا تأكل كثيراً .

21 – الفستق :

الفستق وسيلة جيدة لسد جوعك بين الوجبات حيث أنها تحتوي على بروتين وألياف والدهون المفيدة للقلب . تشير الدراسات أن تناول الفستق بكميات معقوله يساعد في تقليل الوزن وتحسين مستوى الكوليستيرول في الدم ولكن أحترس من الكمية التي تتناولها .

22 – الفشار :

ثلاثة أطباق من الفشار يمكنها سد جوعك ولكن بسعرات حرارية أقل وبدون دهون أو سكريات لذلك يمكنك إستبدال رقائق الشيبسي بالفشار لأنه مفيد ويأخذ وقت أطول في تناولة .

23 – اللبن خالي الدسم :

يحتوي اللبن خالي الدسم على كميات كبيرة من البروتين والكالسيوم ولكن بلا دهون وبالرغم من ذلك فان شربه يجعلك تشعر بالإمتلاء . هناك بعض الأدلة التي تشير إلى دور اللبن خالي الدسم في فقد الوزن ولكن مازالت الدراسات مستمرة لتأكيد ذلك.

24 – اللحم خالي الدهون :

يساعد البروتين على الشعور بالإمتلاء لفترة أطول لأنة يستغرق مده أطول في الهضم ويحتاج الكثير من السعرات الحراريه للهضم ولكن عليك حسن أختيار مصدر البرويتن فلا تتناول اللحوم التي تحتوي على الدهون ولكن يمكن تناول صدور الدخاج منزوع الجلد أو قطع اللحم خالية الدهن .

25 – السمك :

يعد السمك أهم مصادر البرويتن ومن أفضل اطعمة تحرق الدهون ، حيث تشير الدراسات أنه مشبع أكثر من الدخاج واللحم وذلك بسبب إحتوائه على نوع معين من البرويتن بالإضافة إلى إحتوائه على كميات قليلة من الدهون بإستثناء الأوميجا 3 الذي يتواجد في سمك السالمون ويساعد في الوقايه من أمراض القلب.

26 – البقوليات :

تمتاز البقوليات بأنها مزيج هائل من الخضروات والبروتين والألياف وهذا يعني أنك ستشعر بالإمتلاء لمدة طويله ولكن بسعرات حراريه قليلة جداً بالإضافة إلى سهولة تحضيرها وتناولها . تحتوي علبة البقوليات على 12 جم ألياف وفقط 4 جرامات من الدهون وحوالي 15 جم بروتين. وفي النهاية وبعد معرفتك أفضل اطعمة تحرق الدهون إذا كان لديك المزيد من التساؤلات أو الاستفسارات، يمكنك استشارة أحد أطبائنا من هنا.

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