930 إصابة كورونا في تركيا.. وسخرية من فرض حظر التجوال وإلغائه

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ارتفع إلى 168 ألفًا و340 حالة، بعد تسجيل 930 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

الوزير أشار أيضا إلى أن إجمالي أعداد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 4648 حالة، بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وأشار إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة تراجعت إلى 591 حالة، وكذلك تراجعت أعداد الحالات المستخدمة لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 269 حالة، لافتًا إلى وجود ارتفاع في أعداد حالات التعافي بواقع 1622 حالة ليسجل الإجمالي 133 ألفًا و400 حالة.

كما لقت إلى أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة ارتفعت بواقع 57 ألفًا و829 حالة، ليسجل الإجمالي مليونين و267 ألفًا و412 حالة.

وتسبب الرئيس التركي رجب أردوغان في حالة من الجدل بعد أن أصدر قرارًا بإلغاء قرار حظر التجوال يومي الجمعة والسبت الذي أعلنته وزارة الداخلية التركية بشكل مفاجئ.

قرار فرض حظر التجزوال ومن ثم إلغائه قوبل بسخرية وانتقاد كبيرين من المعارضة، واتهموا إدارة أردوغان بالتخبط في قراراتها.

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