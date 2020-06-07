7 يونيو 2020

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الصين تقرر طرح لقاح كورونا كمنفعة عامة عالمية

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فى :آخر الأخبار, العالم
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الصين تقرر طرح لقاح كورونا كمنفعة عامة عالمية
nesemet

(زمان التركية)- خضع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، في الصين، للمرحلة الثانية من التجارب السريرية بمشاركة أكثر من 1000 متطوع.

وقالت الصين إنها ستجعل أي مصل لفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19 “منفعة عامة عالمية”.

وأكد العلماء الصينيون الذين يعملون على تصنيع لقاح لكوفيد-19 إنهم متأكدون “بنسبة 99 في المئة” من فاعلية اللقاح.

وكانت شركة سينوفاك قد نشرت في أبريل الماضي نتائج في دورية “ساينس” الأكاديمية أظهرت أن اللقاح المسمى “كورونافاك” يحمي القرود من الإصابة بـفيروس كورونا الجديد.

وأصيب بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 6 مليون و700 شخص، وتوفي جراء المرض اكثر من 398 ألفا.
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