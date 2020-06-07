تركيا تعتبر “أنتيفا” إرهابية على علاقة بأكراد سوريا!

(زمان التركية)ــ شن فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية هجومًا على منظمة “أنتيفا” التي تقود التظاهرات ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وقال إنها تتعاون مع “المنظمات الإرهابية بسوريا” وتلقت تدريبات على أيديهم.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره ألطون السبت، عبر تويتر، قائلا: “رأينا الوجه الحقيقي لأنتيفا، التي تعتمد العنف في كافة أنحاء العالم ولها علاقات مع المجموعات الإرهابية في سوريا”.

أضاف: “أنتيفا متورطة بارتكاب أعمال عنف في المظاهرات (المنددة بمقتل جورج فلويد) بعموم الولايات المتحدة”.

وأعرب عن “قلق تركيا من التهديد الذي تشكله هذه المنظمة وعلاقاتها بالمجموعات الإرهابية على أمنها القومي”.

وزعم أن “أنتيفا تتشارك نفس الأيديولوجية مع منظمة بي كا كا الإرهابية-حزب العمال الكردستاني-، حيث قام ذراع الأخيرة في سوريا -قوات سوريا الديمقراطية- بتدريب العديد من عناصر المجموعة”. وفق وكالة (الأناضول).

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستصنف مجموعة “أنتيفا” اليسارية منظمة إرهابية.

و”أنتيفا” هي منظمة يسارية، تعلن مناهضتها لـ”الأفكار الفاشية والنازية واليمين المتطرف”، وتورطت في أعمال عنف في فترات مختلفة.

ويرتدي “ناشطو المنظمة عادة أقنعة وملابس سوداء، ويتحركون في جماعات خلال الاحتجاجات، ويقومون بتعطيل ومحاولة مواجهة التظاهرات اليمينية”، حسب إعلام أمريكي.

ويتركز نشاط المنظمة في الساحل الغربي للولايات المتحدة، وينتمي أعضاؤها إلى تيارات سياسية مختلفة مثل الاشتراكية والشيوعية والليبرالية والديمقراطية الاجتماعية.

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