7 يونيو 2020

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تركيا تعلن منع محاولة تفجير إرهابي في شرق الفرات

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا تعلن منع محاولة تفجير إرهابي في شرق الفرات
nesemet

أنقرة (زمان التركية)ـ قالت وزارة الدفاع التركية، إنها أوقفت مقاتلا ينتمي إلى وحدات حماية الشعب الكردية، قبل أن يتمكن من تفجير دراجة نارية مفخخة وسط مدينة تل أبيض السورية في شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة تركيا.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع أن “قوات خاصة تركية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم “بي كا كا/ ي ب ك” كان يستعد لتفجير دراجة نارية مفخخة بين المدنيين بمدينة تل أبيض”.

أضاف البيان أن “القوات التركية فككت قنبلة مصنوعة يدويا كانت في حقيبة الظهر الخاصة بالإرهابي”.

ولم يكشف البيان عن هوية الشخص الموقوف.

والجمعة، قُتل مدنيان اثنان، وأصيب 5 آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة في رأس العين، رجّحت مصادر أمنية وقوف التنظيم الإرهابي وراءه.

يشار إلى أنه في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة مسلحين من “الجيش الوطني السوري”، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، ضد مقاتلي الوحدات الكردية الذراع الأساسي في قوات سوريا الديمقراطية.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب مقاتلي الوحدات من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

واليوم شهدت منطقة شرق الفرات أيضا تفجير انتحاري نفسه في حي حلكو السكني بمدينة قامشلي الخاضعة لسيطرة القوات الكردية.

ولم يخلق الانفجار ضحايا، وقال احد عناصر قوات الأسايش أن الانتحاري يبلغ عمره نحو 20 عاماً، وفجر نفسه عبر حزام ناسف.

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