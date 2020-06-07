داوود أوغلو يعلن استعداده الدخول في تحالفات سياسية

أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس حزب المستقبل، في تركيا، أحمد داود أوغلو، استعداد حزبه الدخول في تحالفات سياسية مع الأحزاب الأخرى.

رئيس الوزراء الأسبق والمنضم إلى الساحة السياسية حديثا، قال: “عندما يكون الأمر متعلقا بسعادة أمتنا ومستقبل بلدنا فإننا مستعدون للتحالف مع جميع الأحزاب وليس حزب واحد فقط”.

وانشق داود أوغلو عن حزب العدالة والتنمية قبل أشهر، ليؤسس حزب المستقبل نهاية العام الماضي، وتبعه نائب رئيس الوزراء الأسبق على باباجان الذي أسس مطلع هذا العام حزب الديمقراطية والتقدم، الأمر الذي أحرج الرئيس أردوغان كثيرا.

رئيس حزب المستقبل أوضح أن جميع الأزمات التي تواجهها البلاد سببها سوء الإدارة، قائلًا: “نحن نواصل أعمالنا بدون توقف من أجل فتح الطريق أمام السياسات التركية الضيقة، ومن أجل خلق رؤية جديدة لتركيا بعيدًا عن الجدل القائم حاليًا. وسأقوم بنشر برنامج اقتصادي جديد للرأي العام في 15 يونيو/ حزيران الجاري” الذي يوافق ذكرى انقلاب عام 201‪6.

كما علق داود أوغلو على وجود ادعاءات حول الاستعداد لخوض انتخابات مبكرة، قائلًا: “بالنسبة لنا المشهد واضح للغاية. ونحن عازمون على خوض الانتخابات بقوتنا الذاتية في أي وقت مهما كانت الشروط والظروف. لذلك فنحن عازمون على استكمال أفرع الحزب خلال شهر أغسطس/ آب المقبل”.

وأكد داود أوغلو على استعداده مناقشة أي موضوعات تتعلق بالدولة التركية مع كافة الأحزاب في ضوء التحالف، قائلًا: “تركيا لا يمكنها تحمل سياسة خلقت فيها الجدران والحواجز بين الأحزاب وبعضها البعض. عندما يكون الأمر متعلقا بسعادة أمتنا ومستقبل بلدنا فإننا مستعدون للتحالف مع جميع الأحزاب وليس حزب واحد فقط. لن نقترب تجاه أي حزب سياسي بأحكام مسبقة”.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجيدار أوغلو أعلن استعداده تقديم المساعدة لحزب داود أوغلو وحزب على باباجان، في البرلمان حال عقد انتخابات مبكرة، ومدهم بنواب برلمانيين من صفوف حزبه ليتثنى لهم تشكيل كتلة برلمانية، الأمر الذي أزعج التحالف الحاكم المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ودفع زعيم الحزب الأخير دولت بهجلي إلى طلب تعديل قانون الأحزاب بما يمنع انتقال البرلماني لحزب آخر قبل مرور عام على بدء الدورة التشريعية.

وشدد داود اوغلو على أن تركيا تحتاج إلى رؤية سياسية جديدة، وقال: “النظام السياسي الحاكم اليوم لا يستطيع خلق رؤية ولا حتى إدارة الأزمات اليومية. الدليل على ذلك أن وزير الداخلية سليمان صويلو أفصح عن تطبيق حظر التجوال في نهاية الأسبوع، وذلك بعد ان أعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا عدم تطبيق حظر التجوال مجددا. أما رئيس الجمهورية (أردوغان) فيقول قررت إلغاء حظر التجوال في نهاية الأسبوع بناءً على طلب المواطنين. هذا التخبط لا يمكن القبول به”.

وكان داود أوغلو قال، عبر تويتر حول نفس الأمر: “لقد صرح وزير الصحة أمس بعدم وجود حظر تجوال، ثم أعلن وزير الداخلية مساء اليوم ذاته حظر تجوال، ليخرج بعد ذلك أردوغان معلنا إلغاء هذا الحظر! لا شك أن هذه أزمة إدارة بكل المقاييس! كل أزمة تعاني منها بلادنا مصدرها أزمة إدارة”.

أزمة إدارة في تركيا أردوغان!#أحمد_داود_أوغلو: "صرح وزير الصحة أمس عدم وجود حظر تجوال، ثم أعلن وزير الداخلية مساء حظر تجوال، ليخرج بعد ذلك أردوغان معلنا إلغاء الحظر! لا شك أن هذه أزمة إدارة بكل المقاييس! كل أزمة تعاني منها بلادنا مصدرها أزمة إدارة" https://t.co/XUcIiyaevb — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) June 5, 2020



_