تركيا تقرر زيادة جديدة فى أسعار المحروقات

أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية زيادة كبيرة على أسعار الوقود والمحروقات في البلاد اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وعلى ذلك، فقد زاد سعر لتر البنزين بمقدار 37 قرشا، ليرتفع إلى 6.13 ليرة في ميدنة إسطنبول، و6.18 ليرة في العاصمة أنقرة.

أما الديزل فقد شهد زيادة بمقدار 32 قرشا، ليرتفع إلى 5.63 ليرة في إسطنبول، و5.73 ليرة في أنقرة.

وفي 20 مايو الماضي، بعد زيادة في أسعار الوقود 13 قرشا للبنزين، و8 للديزل، كان سعر لتر البنزين في أنقرة 5.76 ليرة، فيما سجل سعر لتر الديزل في أنقرة 5.43 ليرة.

هذا وتتولى محطات الوقود عملية تحديد أسعار البنزين والسولار بالارتكاز على التغييرات في سعر الدولار ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة في سوق البحر المتوسط الذي يضم أيضا تركيا.

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