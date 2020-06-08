تركيا.. تمثال مثير لبطل مسلسل “قيامة أرطغرل”

أوردو (زمان التركية) – شيدت بلدية أوردو على ساحل البحر الأسود في تركيا تمثالا لبطل مسلسل قيامة أرطغرل، بدلا من أرطغرل ذاته.

وعوضا عن تشييد تمثال لأرطغرل الحقيقي تم نصب تمثال للممثل أنجين ألتان، بطل المسلسل التاريخي، بجانب تماثيل أخرى نصبت للشخصيات البارزة في التاريخ التركي والإسلامي بمركز المدينة.

ومن بين التماثيل العشرين المشيدين بمركز المدينة قدم تمثال أنجين ألتان دوزياتان، بطل مسلسل قيامة أرطغرل، على أنه تمثال أرطغرل.

وتم تشييد عشرين تمثالا صنعها الفنان عمر جنش تورك من أحجار البرونز والبازلت، في الميدان الواقع أمام مبنى البلدية في الرابع من يونيو/ حزيران الجاري.

وفي تصريحاته خلال حفل الافتتاح أفاد رئيس بلدية أوردو، حلمي جولار، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أنه يتوجب على كل أمة أن تذكر تاريخها ورموزها دائما، موضحا أنهم يجمعون بين المواطنين وتاريخهم وقيمهم من خلال هذه الخطوة.

هذا ويضم الميدان تماثيل كل من مصطفى كمال أتاتورك والسلطان عبد الحميد والسلطان محمد الفاتح والسلطان سليمان القانوني وعثمان باي وألب أرسلان وأوغوز خان ومتى خان وجنكيز خان وعطاء الله وأرطغرل وعلاء الدين كيكوبات والإمام شامل وداده كوركوت والمعمار سنان ويونس أمرة وتيمور وأحمد يسفي والشاعر الوطني محمد عاكف أرسوي وابن سينا.

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