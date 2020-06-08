تركيا.. قرارات اعتقال جماعية بحق 74 شرطيًا سابقين

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال جماعية، بحق 149 شخصا، بينهم 74 شرطيا، في إطار تحقيقين منفصلين مركزها مدينتا باليكسير وغازي عنتاب بتهمة الصلة بمحاولة الانقلاب المزعومة في 2016، وذلك على الرغم من تفشي وباء كورونا في تركيا.

وعناصر الشرطة الملاحقين من بينهم مدراء أمن وعناصر من الشرطة تم فصلهم بموجب مراسيم حالة الطوارئ.

وفي إطار التحقيقات التي تديرها نيابة باليكسير تم إصدار قرارات اعتقال بحق 52 شرطيا، من بينهم 6 مدراء أمن و11 مساعد قائد أمن وقائد شرطة سبق وأن تم فصلهم من مناصبهم.

وتواصل فرق مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب الحملات الأمنية المتزامنة للقبض على عناصر الشرطة في بورصا وسامسون وشانق قلعة وكوجالي وأنقرة قهرمان مرعش وكوتاهيا وقيصري وأرزينجان وقونيا ومانيسا وإسطنبول وباليكسير.

وسيتم نقل عناصر الشرطة الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى مدينة باليك أسير.

وفي إطار التحقيقات التي تتولاها نيابة غازي عنتاب صدرت قرارات اعتقال بحق 33 شخصا من بينهم 24 مسؤولا أمنيا في 16 مدينة.

هذا وتبين أن 24 شخصا من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال لا يزالون يشغلون مناصب في الوقت الراهن.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة بتدير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقل حو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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