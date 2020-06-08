تركيا.. محلات البقالة تضع أقفالا على منتجاتها لمواجهة السرقة!

أنقرة (زمان التركية) – لجأت بعض محلات البقالة الكبيرة في تركيا إلى وضع أقفال أمان على المنتجات المعروضة للبيع بسبب معدلات السرقة المتزايدة، في ظل الأزمة الاقتصادية.

وفي محاولة منها لتعزيز التدابير الأمنية بداخلها شرعت محلات البقالة في وضع أقفال أمان على منتجات كالجبن والشوكولاتة ولبن وأطعمة الأطفال، أو وضع المنتجات داخل علب تحتوي اقفال، أو لصق أشرطة بها أقفال إلكترونية.



وضمت قائمة أكثر السلع التي يتم سرقتها من داخل محلات البقالة: الشوكولاتة ولبن الأطفال وطعام الأطفال ومعجون الأسنان ومرطبات اليد والوجه وجل الحلاقة ومستحضرات التجميل والسجائر والطحين واللحوم والسجق والجبن الكشار والزبدة والعسل والقهوة.

ويؤكد أصحاب البقالات أن معدلات السلع المفقودة ارتفعت إلى 2.5 في المئة.

هذا وكان رئيس اتحاد تجار التجزئة التركي، عمر دوزجون، قد أشار في تصريحاته خلال الأشهر الماضية إلى تضاعف معدلات السرقة داخل محلات البقالة في تركيا مقارنة بالعام السابق.



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