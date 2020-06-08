روسيا تؤيد “إعلان القاهرة” لوقف القتال العسكري في ليبيا

موسكو (رويترز) – أبدت روسيا تأيدها مبادرة السلام المصرية الجديدة في ليبيا، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعودة إلى الحل السياسي، ووقف القتال العسكري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن المبادرة التي أعلنت تحت اسم “إعلان القاهرة” يجب أن تكون المنتدى الرئيسي لتقرير مستقبل البلاد.

واعتبرت موسكو التي تدعم قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة الجنرال خليفة حفتر، المقترحات التي طرحتها مبادرة القاهرة “شاملة” وذكرت أنها يمكن أن تكون بمثابة أساس لمفاوضات طال انتظارها بين الطرفين المتناحرين في ليبيا.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة جديدة لليبيا يوم السبت تدعو لتشكيل مجلس قيادة منتخب ووقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين.

من جهتها رفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا قبول الاتفاقية المصرية، مؤكدة استمرار القنتال ضد قوات الجنرال خليفة حفتر.

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