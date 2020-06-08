كيف سيظهر “أرطغرل” في الحلقات القادمة من مسلسل المؤسس عثمان؟

أنقرة (زمان التركية)ـــ ينتظر عشاق مسلسل المؤسس عثمان، ظهور “أرطغرل” في الحلقات القادمة من المسلسل الذي يحظى بنسبة متابعة كبيرة في تركيا والوطن العربي.

وسائل إعلام تركية كشفت أن الممثل التركي الشهير “إنجين آلتان دوزياتان” الذي أدى دور “أرطغرل” في المسلسل التركي ‏الشهير “قيامة أرطغرل”، لن يؤدي دور “أرطغرل” في مراحله المتقدمة من العمر في مسلسل “المؤسس عثمان”.‏

وبحسب صحيفة “حريات” التركية، فإنه سيتم استبدال النجم “إنجين آلتان دوزياتان”، وهو بطل المسلسل، بالممثل “إديز هن Ediz Hun”، وهو خبر وصفه بعض المتابعين الأتراك بالصادم، خصوصا بعد انتظارهم فترة طويلة عودة نجمهم المفضل..

ووفقا للصحافة التركية؛ فإنه خلال الحلقات المقبلة سيذهب “عثمان”، والذي يؤدي دوره الممثل “بوراك أوزغيفيت”، لزيارة والده “أرطغرل” الذي سيؤدي دوره “إديز هن” في قونيا، وسيتلقى منه بعض النصائح.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من صناع المسلسل، سواء بتأكيد الخبر أو نفيه، وهو أمر يجرى في أغلب الأحيان في كواليس الأعمال الفنية التركية، إذ يتم التحفظ لوقت طويل على السياق الدرامي، ومفاجأة الجماهير بالشخصيات البطولية.

يذكر أن بلدية أوردو شيدت على ساحل البحر الأسود في تركيا تمثالا لبطل مسلسل قيامة أرطغرل، بدلا من أرطغرل ذاته.

وعوضا عن تشييد تمثال لأرطغرل الحقيقي تم نصب تمثال للممثل أنجين ألتان، بطل المسلسل التاريخي، بجانب تماثيل أخرى نصبت للشخصيات البارزة في التاريخ التركي والإسلامي بمركز المدينة.

ومن بين التماثيل العشرين المشيدين بمركز المدينة قدم تمثال أنجين ألتان دوزياتان، بطل مسلسل قيامة أرطغرل، على أنه تمثال أرطغرل.

وتم تشييد عشرين تمثالا صنعها الفنان عمر جنش تورك من أحجار البرونز والبازلت، في الميدان الواقع أمام مبنى البلدية في الرابع من يونيو/ حزيران الجاري.

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