الجامعة العربية: تحذر من “حرب دينية” بسبب تجاوزات إسرائيل

القاهرة (زمان التركية)ــ قال الأمين العام لجامة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، إن إقدام اسرائيل علي ضم أي أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة سيمثل عدواناً غاشماً جديداً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وسيعدُ خطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، ويقوض تماماً فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة.

وشدد أبو الغيط على أن مثل هذه الخطوة تمثل كذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية مطالباً بالدفاع عن النظام الدولي الذي يفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

و أكد أبو الغيط أن هذا التطور الخطير قد يكون من شأنه إطلاق مواجهة وحروباً دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن ننزلق إليها.

–

أبو الغيط، الجامعة العربية، فلسطين، إسرائيل، الضفة الغربية