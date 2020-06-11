الجرجير ذو فوائد هامة بالنسبة للرجل

القاهرة (زمان التركية)ـــ الجرجير من الخضروات الورقية ذات القيمة العالية، ويشتهر الجرجير في الثقافات المختلفة بأهميته للرجال والصحة الجنسية، وفي هذا المقال من موقع (كل يوم معلومة طبية) سنتعرف عليه كافة فوائد الجرجير.

للجرجير أهمية خاصة لتعزيز الصحة الجنسية للرجال، حيث تم استخدام الجرجير منذ القدم كمنشط جنسي، ويُطلِق عليه الكثيرون فياجرا الطبيعة.

أثبتت الدراسات أن المعادن الموجودة في الجرجير، مثل الحديد والزنك معادن هامة للحياة الزوجية، بالإضافة إلى أن الجرجير يحتوي على أنواع نادرة من مضادات الأكسدة التي لها فاعلية كبيرة في الحصول على حياة جنسية أفضل.

فوائد الجرجير للجنس

هناك آراء تفيد بأن الجرجير يعزز أيضاً من مستوى هرمون الذكورة التستوستيرون لدى الرجال، كما أنه من الممكن أن يزيد من عدد وحركة الحيوانات المنوية. كما وجدت دراسة أن ورق الجرجير يعزز مستويات هرمون التستوستيرون ونشاط الحيوانات المنوية، وتشير النتائج إلى أن المواد الكيميائية النباتية في الجرجير قد تكون هي السر وراء ذلك، أي أنه لا ينشط الرغبة الجنسية فقط، بل يزيد من مستوى الخصوبة عند الرجال أيضًا.

الجرجير يحسن صحة القلب والأوعية الدموية لصحة جنسية افضل يحتوي الجرجير على العديد من النواتج الأيضية الثانوية التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، حيث أن الجرجير مفيد لخفض مستوى الكوليسترول السيئ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة الأخرى. يحتوي الجرجير على فيتامين ج الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في الحد من تلف أنسجة القلب الناجم عن الإجهاد التأكسدي، كما أن فيتامين (ج) هو عنصر نشط لتحسين صحة القلب.

القيمة الغذائية للجرجير

يحتوي الجرجير على كمية من فيتامين سي أكثر من البرتقال، وعلى الكالسيوم أكثر من الحليب، ومحتوى الحديد في الجرجير أكبر من السبانخ، وكمية حمض الفوليك في الجرجير أكبر من الموز.

يحتوي الجرجير أيضاً على فيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، ويحتوي الجرجير على معادن الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد.

فوائد الجرجير الصحية

وفقاً لقيمة الجرجير الغذائية التي تم ذكرها، وبالإضافة إلى فوائد الجرجير للرجال وللصحة الجنسية، يقدم الجرجير الكثير من الفوائد الهامة للصحة كما يلي:

الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، تحسين عمل الغدة الدرقية، تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، تحسين صحة العظام، يعمل كمضاد للاكتئاب، يمنع السكتة الدماغية يمنع الاضطرابات المعرفية، تحسين وظيفة الدماغ، تقليل الأضرار التاكسدية لخلايا الدم، تحسين البصر، تخفيف الربو عند الأطفال، الوقاية من البرد.

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