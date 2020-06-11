العثور على قبور عربية وفارسية جنوب تركيا

(زمان التركية)- قالت وسائل إعلام تركية، إن ولاية هكّاري، جنوب شرقي تركيا، عثر فيها على شواهد قبور تحتوي على كتابات باللغتين العربية والفارسية، وتعود لمئات السنين.

وقدم مواطنين بلاغا للسلطات، بعثورهم على شاهدي قبر تاريخيين في مقبرة بحي “بيتشار”، ما استدعى حضور مسؤولين من مديرية الثقافة والسياحة في الولاية، وأكاديميين من كلية الشريعة بجامعة هكاري.

وعقب إجراء التحرّيات اللازمة على شاهدي القبر، تبيّن أنهما يعودان لعام 1825.

ومن المتوقع احتواء المكان على آثار أخرى تعود لنفس الحقبة الزمنية.

الباحث الأكاديمي لدى كلية الشريعة بجامعة هكاري، يشار قبلان، قال إن الكتابات التي على شاهدي القبر، تتحدث عن طفلين توفيا جراء الإصابة بوباء. وفق وكالة الأناضول.

وعقب انتهاء التحريات الميدانية على شاهدي القبر، سجّلتهما مديرية الثقافة والسياحة بهكّاري، ضمن قائمة الآثار المحميّة.

–