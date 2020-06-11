تركيا.. طلاب يشتكون سرقة أغراضهم من المساكن الطلابية

مرسين (زمان التركية)ــ اشتكى طالب تركي من سرقة أغراضه وزملائه، الموجودة بأحد المساكن الطلابية التي تم تحويلها إلى حجر صحي للعائدين من الخارج.

وانتشر على موقع تويتر مقطع فيديو من داخل سكن طلابي في مدينة مرسين جنوب تركيا، يظهر فيه تعرض عدد من خزانات الطلاب للكسر، بغرض الاستيلاء على محتوياتها.

Burası Mersin Erdemli KYK Yurdu. Yurtta karantinada kalanlar, öğrencilerin dolaplarını kırarak eşyalarını almışlar. Hem devletin yurdunda kal, hem devletin malına zarar ver, hem de insanların eşyalarını yağmala. Ayıp yahu! pic.twitter.com/u7PqGCal7b — Abdi Baktur #EvdeKal (@abdibaktur) June 9, 2020

مقطع الفيديو نشره حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسم “عبدي باكتور”، ويقول فيه: “هنا سكن KYK الطلابي في مدينة مرسين. من أقاموا في السكن خلال فترة الحجر، قاموا بكسر الخزانات، وأخذوا أغراضهم. وأضاف “تجلسون في سكن طلابي تابع للدولة، وتلحقون الضرر بممتلكات الدولة، بل وتنهبون أغراض الناس أيضًا. عيب عليكم”.

وكانت قد شهدت بعض المدن الجامعية التي حولت في الأشهر الأخيرة إلى أماكن للحجر الصحي لاستقبال القادمين من خارج البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شكوى من أن السكن الجامعي غير مؤهل ويفتقر للنظافة اللازمة، فضلًا عن شكاوى أخرى من عن عدم وجود رعاية صحية لهم، بالإضافة إلى تمكن بعض المرضى من الهروب خارج الحجر.

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