مصر تحدد موعد فتح المساجد والمتنزهات وعودة الطيران والسياحة الداخلية

القاهرة (زمان التركية)ــ كشفت اللجنة الوزارية لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر اليوم الخميس، خطة الدولة لإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، بعدما تأثر الوضع بأزمة فيروس كورونا.

وتضمنت القرارات الجديدة، تحديد الأول من يوليو القادم موعدا مبدئيا لفتح المتنزهات والشواطئ ودور العبادة وعودة السياحة والطيران الداخلي.

ووفق صحيفة (المصري اليوم) جائت قرارات اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على النحو التالي:

أولا: استمرار حظر المواطنين من الساعة الثامنة مساءا وحتى الرابعة صباحًا، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل 14 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو الحالي، وكذلك وقف حركة النقل العام من الثامنة مساء يوميًا حتى الرابعة صباحًا.

ثانيًا: مد عمل المحالات العامة لمدة ساعة لينتهي العمل بها في السادسة مساء بدلا من الخامسة مساءً يوميًا.

ثالثا: استمرار العمل بالنظام المتفق عليه بتخفيف الزحام في أماكن العمل المختلفة بنظام تقسيم العمالة ولكل وزير اتخاذ القرارات الادارية الخاصة بذلك حسب ظروف العمل بوزارته.

رابعًا: استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي.

خامسًا: السماح للنوادي الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات ورفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال الفترة من 15 حتى 30 يونيو الحالي.

سادسًا: دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو مبدئيًا وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيرس كورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحي، ومدى حرص الموطنين على اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح.

سابعًا: بدء السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل إصابة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

ثامنًا: عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفًا يوم 21 يونيو، وفقا للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها ومتابعتها يوميًا حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

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