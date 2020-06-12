13 يونيو 2020

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الرئيس السوري بشار الأسد يعفي رئيس الوزراء من منصبه

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الرئيس السوري بشار الأسد يعفي رئيس الوزراء من منصبه
nesemet

دمشق (زمان التركية) – أقال الرئيس السوري، بشار الأسد، رئيس الوزراء عماد خميس، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سورية رسمية.

وكان خميس، البالغ من العمر ٥٨ عاما، قد تولى منصبه في عام ٢٠١٦.

ولم تذكر أسباب الإقالة، غير أن محللين يقولون إن السبب ربما يرجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، مع تدهور قيمة الليرة السورية إلى مستويات منخفضة في الأيام الماضية.

وعين الرئيس الأسد حسين عرنوس رئيسا للوزراء خلفا لعماد خميس.

وكان عرنوس يشغل منصب وزير الموارد المائية. وسيتولى رئاسة الوزراء للفترة المقبلة حتى تجري الانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها في ١٩ يوليو/تموز.

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