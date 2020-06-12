بعد النقد الأمريكي اللاذع تركيا ترد: يمكن استئناف الحكم

أنقرة (زمان التركية) – بعد انتقاد وزير الخارجية الأمريكي اللاذع لتركيا إثر الحكم بالسجن 8 سنوات على موظف تركي يعمل في القنصلية الأميركية في إسطنبول، ردت تركيا داعية الولايات المتحدة إلى احترام الاستقلال القضائي في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نشرته اليوم الجمعة إن “سيادة القانون تطبق في البلاد، والقضاء مستقل”، داعية واشنطن إلى احترام مبدأ الاستقلال القضائي والابتعاد عن أي أعمال أو مواقف أو تصريحات من شأنها التأثير على القضاء

كما أوضحت أن محامي الموظف المحكوم عليه متين توبوز، المترجم وضابط الاتصال في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) في القنصلية، يستطيع استئناف الحكم خلال أسبوع.

رد فعل عنيف

وكان بومبيو اعتبر ليلة الخميس، أن هذه الإدانة تقوض علاقة واشنطن بأنقرة، وتنسف الثقة في المؤسسات التركية.

كما دعا في تغريدة على حسابه في تويتر، تركيا لحل هذه المشكلة بشكل عادل، مؤكدًا أنه لا دليل ملموسًا يدعم إدانة الموظف.

بدورها عبرت السفارة الأميركية في أنقرة عن “خيبة أملها” من الحكم “بدون أي دليل موثوق”.