بعد كورونا.. تركيا تفتح بواباتها الحدودية مع كل دول الجوار عدا إيران 

قررت تركيا فتح بواباتها الحدودية مع جميع الدول المجاورة لها باستثناء إيران وذلك بعد تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية فإنه ستتم إدارة عملية تخطيط السفر الجوي، بتنسيق من وزارات الصحة والخارجية والنقل والبنية التحتية.

وسيتم إجراء الفحص الصحي لجميع المواطنين الأتراك والمواطنين الأجانب الذين يدخلون البلاد.

كما سيتم إجراء فحص” بي سي آر” مجانا للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، أو في حالة الحاجة لذلك. وستحدد وزارة الصحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بهذه العملية.

وسيتم الامتثال للتدابير التي أوضحتها أو ستوضحها مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة النقل والبنية التحتية والمؤسسات والمنظمات العامة